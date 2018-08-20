В Подмосковье задержаны серийные воры

Полицейские задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж, сообщила Агентству «Москва» начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в дежурную часть Управления МВД России по городскому округу Коломенский поступило 9 заявлений от местных жителей о том, что неизвестные проникли к ним в жилище и похитили денежные средства и ценное имущество. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Подозреваемыми в преступлении оказались ранее судимые 40 и 41-летние жители Воскресенска. Они задержаны и находятся в следственном изоляторе.

Серийные воры отметились на территории Коломенского городского округа, Воскресенского района и в городском округе Егорьевск.