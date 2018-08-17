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В Подмосковье вырастили тыкву-гигант весом полтонны

17 Августа 2018 в 16:14
В Подмосковье вырастили тыкву-гигант весом полтонны

Житель Подмосковья вырастил у себя на участке гигантскую тыкву. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», весь овоща достигает 500 килограммов – таким образом, тыква, которая даже успела получить имя Дуся, побил рекорд России. При этом тыква продолжает расти.

Андрей Гусев, подчеркнул, что огромная тыква растёт в отдельной теплице – для неё созданы все необходимые условия. К слову, это не первое достижение фермера из Подмосковья. В прошлом году ему удалось вырастить тыкву весом 423 кг.

Отмечается, что в ближайшее время тыква-гигант отправится на выставку или ярмарку в Луховицы.

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