В Подмосковье вырастили тыкву-гигант весом полтонны

Житель Подмосковья вырастил у себя на участке гигантскую тыкву. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», весь овоща достигает 500 килограммов – таким образом, тыква, которая даже успела получить имя Дуся, побил рекорд России. При этом тыква продолжает расти.

Андрей Гусев, подчеркнул, что огромная тыква растёт в отдельной теплице – для неё созданы все необходимые условия. К слову, это не первое достижение фермера из Подмосковья. В прошлом году ему удалось вырастить тыкву весом 423 кг.

Отмечается, что в ближайшее время тыква-гигант отправится на выставку или ярмарку в Луховицы.