В Подмосковье в бассейне утонул подросток

13-летний мальчик умер во время занятий в бассейне «Чайка» в городе Пересвет Сергиево-Посадского района, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Как отмечается, юный спортсмен тренировочной группы первого года обучения спортивной школы «Центр» занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд.

По данным пресс-службы районной администрации, тренер оказывал первую медицинскую помощь, немедленно была вызвана «скорая помощь», однако спасти подростка не удалось. Причина смерти устанавливается.

Минспорта Московской области создана специальная комиссия, которая проведет проверку случившегося.