В Подмосковье тибетский мастиф искусал ребёнка

В Подмосковье возбуждено уголовное дело, после того как тибетский мастиф искусал 11-летнюю девочку в Талдоме. Инцидент произошёл 17 июля, ребенок получил множественные раны и ссадины на спине и плечах.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», следователя предстоит выяснить. Случались ли подобные инциденты с этой собакой ранее. А если да, и поступали жалобы, то какие меры принимали должностные лица, чтобы подобного не происходило.

Добавим, вес взрослого тибетского мастифа находится в пределах от 60 до 80 кг. Рост 60-77 см. Порода была выведены для охраны, но обладает спокойным характером, отвечая лишь на агрессивные выпады со стороны человека.