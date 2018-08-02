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В Подмосковье тибетский мастиф искусал ребёнка

2 Августа 2018 в 11:36
В Подмосковье тибетский мастиф искусал ребёнка
В Подмосковье возбуждено уголовное дело, после того как тибетский мастиф искусал 11-летнюю девочку в Талдоме. Инцидент произошёл 17 июля, ребенок получил множественные раны и ссадины на спине и плечах.

Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», следователя предстоит выяснить. Случались ли подобные инциденты с этой собакой ранее. А если да, и поступали жалобы, то какие меры принимали должностные лица, чтобы подобного не происходило.

Добавим, вес взрослого тибетского мастифа находится в пределах от 60 до 80 кг. Рост 60-77 см. Порода была выведены для охраны, но обладает спокойным характером, отвечая лишь на агрессивные выпады со стороны человека.

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