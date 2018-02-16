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В Подмосковье таксистов готовят к ЧМ-2018

16 Февраля 2018 в 19:08
В Подмосковье таксистов готовят к ЧМ-2018

Минтранс Московской области разработал англо-русский разговорник, который поможет водителям такси подготовиться к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России уже в этом году, сообщает Подмосковье сегодня.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рассказали, что брошюра включает в себя стандартные фразы на английском языке. Эти фразы могут помочь водителям при подготовке к работе в период масштабного спортивного мероприятия.

Напомним, что в Подмосковье уже началась аккредитация такси на ЧМ-2018. У тех, кто решат подать заявки не должно быть задолженностей по штрафам, их транспортное средство не может быть быть старше четырех лет, необходимо, чтобы оно было оборудовано аппаратом безналичной оплаты и креслом для детей.
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