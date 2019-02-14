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В Подмосковье системно помогут бывшим зекам

14 Февраля 2019 в 18:38
В Подмосковье системно помогут бывшим зекам

Депутат Думы Московской области проголосовали в первом чтении за проект закона «О профилактике правонарушений среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы». Автор законодательной инициативы — уполномоченный по правам человека Подмосковья Екатерина Семенова.

Она считает, что меры, прописанные в документе, позволят организовать систему помощи бывшим заключенным, чтобы те смогли вновь социализироваться и проститься с уголовным прошлым, передает Телеканал «360».

Как отметила в связи с этим омбудсмен, в последнее время идет рост так называемых рецидивов — совершения повторных преступлений недавними заключёнными. Законопроект призван переломить ситуацию.

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