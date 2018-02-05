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В Подмосковье разработали инструкцию правил падения на скользких улицах

5 Февраля 2018 в 16:58
В Подмосковье разработали инструкцию правил падения на скользких улицах

Управляющая компания в подмосковном Реутове запустила специальную рассылку в Telegram для местных жителей, в которой объясняется, как правильно сгруппироваться в случае падения на улице. Такое решение было принято в связи со сложными погодными условиями в столичном регионе, отмечает сайт«Подмосковье Сегодня».

Инструкция представлена в картинках, разработкой её занимался отдел охраны труда. Так, в случае падения на спину разработчики советуют раскинуть широко руки, чтобы уменьшить силу удара о землю. При падении вперёд, напротив, рекомендуется согнуть руки в локтях, чтобы удар был не таким сильным.

Добавим, что за прошедшие сутки власти столицы сообщили, что из города было вывезено 1,2 млн кубометров снега.

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