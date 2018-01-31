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В Подмосковье рассказали о снижении младенческой смертности

31 Января 2018 в 15:12
В Подмосковье рассказали о снижении младенческой смертности

Младенческая смертность в Подмосковье снизилась почти на 9%. Об этом рассказал глава регионального министерства здравоохранения Дмитрий Марков.

«За январь-декабрь 2017 года в Московской области младенческая смертность снизилась на 8,9% по сравнению с 2016 годом», - цитирует слова Маркова сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее стало известно, что в 2017 году рождаемость в РФ снизилась почти на 11% по сравнению с показателями 2016 года. Всего с января по декабрь родились 1,7 миллиона человек. Спад рождаемости не был зарегистрирован только в одном регионе: в Чечне.

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