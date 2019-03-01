В Подмосковье простятся с кинодраматургом Владиславом Федосеевым

Сегодня в 14 часов в Николо-Архангельском крематории (Балашиха, Носовихинское шоссе, вл. 16) пройдет церемония прощания со сценаристом, драматургом Владиславом Федосеевым, скончавшимся 27 февраля на 84-м году жизни.



Владислав Федосеев родился 12 февраля 1936 года в Мытищенском районе.

Написал сценарии к 14 полнометражным и телевизионным фильмам. По его сценариям поставлены фильмы на киностудии «Мосфильм», киностудии им. М. Горького, Одесской киностудии, на «Туркменфильме».

Среди его сценариев - «Земля Санникова»; «Степной король Лир»; «Преподобный Сергий»; «А человек играет на трубе»; «Легенда древних гор»; «Цирк приехал».