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В Подмосковье простятся с кинодраматургом Владиславом Федосеевым

1 Марта 2019 в 00:24
В Подмосковье простятся с кинодраматургом Владиславом Федосеевым

Сегодня в 14 часов в Николо-Архангельском крематории (Балашиха, Носовихинское шоссе, вл. 16) пройдет церемония прощания со сценаристом, драматургом Владиславом Федосеевым, скончавшимся 27 февраля на 84-м году жизни.

Владислав Федосеев родился 12 февраля 1936 года в Мытищенском районе.

Написал сценарии к 14 полнометражным и телевизионным фильмам. По его сценариям поставлены фильмы на киностудии «Мосфильм», киностудии им. М. Горького, Одесской киностудии, на «Туркменфильме».

Среди его сценариев - «Земля Санникова»; «Степной король Лир»; «Преподобный Сергий»; «А человек играет на трубе»; «Легенда древних гор»; «Цирк приехал».

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