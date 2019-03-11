В Подмосковье произошла массовая драка

Потасовку возле одного из магазинов засняли на видео: конфликт произошел на днях возле люберецкого магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: ул. 3-е Почтовое отделение, 65. На видеозаписи видно, как люди в красной форменной одежде вступают в перепалку с неизвестными, одетыми в черное.

Завершился инцидент после того, как группа в черном села в машину и уехала в неизвестном направлении. Сотрудница супермаркета бросила вслед что-то тяжелое, но реакции не последовало, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее двое мужчин в Петербурге утроили драку из-за последнего унитаза в супермаркете. Разнимать покупателей пришлось сотрудникам магазина. Битву за сантехнику сняли другие покупатели и опубликовали в сети. Инцидент произошел в одном из строительных магазинов города, в котором объявили 40-процентные скидки на товар.