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В Подмосковье произошла массовая драка

11 Марта 2019 в 20:52
В Подмосковье произошла массовая драка

Потасовку возле одного из магазинов засняли на видео: конфликт произошел на днях возле люберецкого магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: ул. 3-е Почтовое отделение, 65. На видеозаписи видно, как люди в красной форменной одежде вступают в перепалку с неизвестными, одетыми в черное.

Завершился инцидент после того, как группа в черном села в машину и уехала в неизвестном направлении. Сотрудница супермаркета бросила вслед что-то тяжелое, но реакции не последовало, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее двое мужчин в Петербурге утроили драку из-за последнего унитаза в супермаркете. Разнимать покупателей пришлось сотрудникам магазина. Битву за сантехнику сняли другие покупатели и опубликовали в сети. Инцидент произошел в одном из строительных магазинов города, в котором объявили 40-процентные скидки на товар.

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