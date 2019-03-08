В Подмосковье преступники расправились с хозяином частного дома

В деревне Козино в городском округе Щелково четверо неизвестных проникли в частный дом и напали на хозяев, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

В результате происшествия мужчина скончался, женщина была госпитализирована.

Ведется розыск преступников.

Деревня Козино расположена на северо-востоке Московской области, в северо-восточной части Щёлковского района, примерно в 50 км к северо-востоку от МКАД, по правому берегу реки Ширенки. В километре севернее деревни проходит Фряновское шоссе.