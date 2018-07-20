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В Подмосковье предложили создавать условия для приема пенсионеров на работу

20 Июля 2018 в 19:29
В Подмосковье предложили создавать условия для приема пенсионеров на работу

Председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова озвучила свои идея по поводу резонансного законопроекта о пенсионной реформе. Так, она утверждает, что всякие изменения пенсионного законодательства требует тщательного обсуждения. В первую очередь, Маркова полагает, что необходимо создать такие условия, чтобы им было выгодно принимать на работу людей пенсионного возраста.

Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», председатель регионального Союза пенсионеров, параллельно с принятием изменений в пенсионную систему стоит задуматься о разработке специальных программ для переобучения возрастных сотрудников и о создании дополнительных рабочих мест для таких людей.

После одобрения Госдумой в первом чтении законопроекта, президент России Владимир Путин признался, что не одобряет документ и нужно работать над его доработкой.

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