В Подмосковье пойманы похитители собак для еды

В подмосковном Ступине разоблачили банду, участников которой, подозревают в краже собак для продажи на еду. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» , злоумышленников вычислили и поймали двое местных жителей, у которых пропали домашние питомцы.

По вызову «деревенских детективов» полиция задержала черную «Волгу», в которой находились люди, представившиеся гражданами КНДР. У них нашли 17 собачьих ошейников, а также коробку с драгоценностями и пачки долларов. Одна из задержанным призналась, что собак после умерщвления разделывали и продавали на еду приятелю.

В Михневском отделении полиции по городскому округу Ступино подтвердили информацию, что к ним поступило 15 заявлений о краже собак, ведётся проверка.