В Подмосковье появилось кафе для птиц

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Кафе для птиц появилось в подмосковном Подольске. Так, жители сколотили кормушку для пернатых и написали на ней название «Кафе “Сытый дятел”». Оно работает круглосуточно. Сейчас туда прилетают синицы и воробьи. Об этом рассказала местная жительница Светлана Соловьёва.

«Дятлов я, правда, не видела. Зато прилетали воробьи и синички. Микрорайон наш новый, и очень хочется, чтобы птицы пели», - цитирует слова Соловьёвой сайт «Подмосковье Сегодня» .

Напомним, в столичном регионе вновь ожидается снежная погода, поэтому птицам будет сложнее найти корм. Однако величина снежного покрова увеличится несильно, сообщает РЕН ТВ .

А уже на следующей неделе после короткого потепления в Москву придёт «арктическое вторжение» с морозами, пишет RT.