Пятница
16 февраля
USD 56.59
EUR 70.67
Горячие новости

В Подмосковье появилось кафе для птиц

16 Февраля 2018 в 14:04
В Подмосковье появилось кафе для птиц
ФОТО: mosregtoday.ru

Кафе для птиц появилось в подмосковном Подольске. Так, жители сколотили кормушку для пернатых и написали на ней название «Кафе “Сытый дятел”». Оно работает круглосуточно. Сейчас туда прилетают синицы и воробьи. Об этом рассказала местная жительница Светлана Соловьёва.

«Дятлов я, правда, не видела. Зато прилетали воробьи и синички. Микрорайон наш новый, и очень хочется, чтобы птицы пели», - цитирует слова Соловьёвой сайт «Подмосковье Сегодня».

Напомним, в столичном регионе вновь ожидается снежная погода, поэтому птицам будет сложнее найти корм. Однако величина снежного покрова увеличится несильно, сообщает РЕН ТВ.

А уже на следующей неделе после короткого потепления в Москву придёт «арктическое вторжение» с морозами, пишет RT.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.