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В Подмосковье пошли первые «спартаковские» грибы

2 Апреля 2019 в 21:18
В Подмосковье пошли первые «спартаковские» грибы

Жители Московской области сообщают о первых весенних грибах. На участках дачники, в частности, уже находят саркосцифы, которые из-за своего бело-красного цвета ещё называют «спартаковскими», сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Эти грибы чаще всего попадаются сейчас в районе Красногорска. Необычный гриб относится к съедобным. Саркосцифу австрийскую тушат, жарят, маринуют и добавляют в свежие салаты, предварительно отварив 20 минут. Ещё один вкусный вариант - добавить фарш, сверху натертый сыр – и запечь в духовке.

Между тем, кое-где ещё можно встретить последние зимние опята, которые начали вылезать ещё в октябре–ноябре. В конце апреля появятся сморчки. Правда специалисты предостерегают, что их можно спутать со строчками, которые с некоторых пор считаются опасными для употребления в пищу.

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