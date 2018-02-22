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В Подмосковье подсчитали среднюю сумму чека в кафе в День защитника Отечества

22 Февраля 2018 в 15:07
В Подмосковье подсчитали среднюю сумму чека в кафе в День защитника Отечества

Средний чек в кафе и ресторанах Московской области во время празднования Дня защитников Отечества составит 2300 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минпотребрынка.

Как подчеркнул глава регионального ведомства Владимир Посаженников, сейчас в Подмосковье работает свыше 3,3 тысяч кафе, а также более 450 аров, около 960 ресторанов, более 20 закусочных. По его словам, многие из них сделают специальную акцию, приуроченную к празднику, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал женщин не дарить на 23 февраля мужчинам «бухло».

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