В Подмосковье подсчитали среднюю сумму чека в кафе в День защитника Отечества

Средний чек в кафе и ресторанах Московской области во время празднования Дня защитников Отечества составит 2300 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минпотребрынка.

Как подчеркнул глава регионального ведомства Владимир Посаженников, сейчас в Подмосковье работает свыше 3,3 тысяч кафе, а также более 450 аров, около 960 ресторанов, более 20 закусочных. По его словам, многие из них сделают специальную акцию, приуроченную к празднику, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал женщин не дарить на 23 февраля мужчинам «бухло».