В Подмосковье планируют ввести запись к врачам и на субботу

В предстоящий сезон простуд в поликлиниках Подмосковья могу ввести запись на прием по субботам. Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу областного Минздрава Дмитрия Матвеева. Он считает необходимым реорганизовать работу медучреждений. В частности, Матвеев полагает, что медсестры не должны работать в одном кабинете с врачами.
Ранее член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов заявил НСН, что обвинять в росте младенческой смертности исключительно перинатальные центры несправедливо.