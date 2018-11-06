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В Подмосковье планируют ввести запись к врачам и на субботу

6 Ноября 2018 в 16:29
В Подмосковье планируют ввести запись к врачам и на субботу
В ближайшие двое суток в большинстве регионов Центрального федерального округа синоптики прогнозируют ночные заморозки и гололедицу. При этом в дневные часы воздух будет прогреваться до + 7-9 градусов. Речь идет о Рязанской, Владимирской, Липецкой, Курской, Тульской, и Воронежской областях.

В предстоящий сезон простуд в поликлиниках Подмосковья могу ввести запись на прием по субботам. Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу областного Минздрава Дмитрия Матвеева. Он считает необходимым реорганизовать работу медучреждений. В частности, Матвеев полагает, что медсестры не должны работать в одном кабинете с врачами.

Ранее член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов заявил НСН, что обвинять в росте младенческой смертности исключительно перинатальные центры несправедливо.

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