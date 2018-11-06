В Подмосковье планируют ввести запись к врачам и на субботу

В ближайшие двое суток в большинстве регионов Центрального федерального округа синоптики прогнозируют ночные заморозки и гололедицу. При этом в дневные часы воздух будет прогреваться до + 7-9 градусов. Речь идет о Рязанской, Владимирской, Липецкой, Курской, Тульской, и Воронежской областях.

В предстоящий сезон простуд в поликлиниках Подмосковья могу ввести запись на прием по субботам. Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу областного Минздрава Дмитрия Матвеева. Он считает необходимым реорганизовать работу медучреждений. В частности, Матвеев полагает, что медсестры не должны работать в одном кабинете с врачами.