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В Подмосковье отметят День народной игрушки

23 Августа 2018 в 15:31
В Подмосковье отметят День народной игрушки

В пятницу, 24 августа в Московской области впервые пройдет День народной игрушки, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры. Праздник был учрежден законом «О праздничных днях и памятных датах Московской области» в октябре 2017 года.

По словам главы Минкультуры региона Оксаны Косаревой, в Подмосковье есть множество организаций, которые занимаются изготовлением народных игрушек в разных техниках и из различных материалов, в том числе из стекла, керамики, дерева и фарфора. Главной игрушкой региона, отметила министр культуры, по праву остается русская матрешка.

Ранее в московском парке «Сокольники» прошла Первая туристская неделя регионов. С 16 по 19 августа посетители парка смогли ознакомиться с интересными предложениями для путешествий по родной стране, отмечает «Русская планета».

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