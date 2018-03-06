В Подмосковье откроются два онкорадиологических центра

В Московской области в этом году откроется два онкорадиологических центра. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев, уточнив, что речь идет Балашихе и Подольске.

Как пообещали подмосковные власти, далее запланировано строительство нового корпуса и клинико-диагностического центра. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на губернатора Воробьева, «это будет современный мощный центр, который позволит значительно увеличить количество обследований». По мнению Воробьева, борьба с онкологией является важнейшей задачей федеральных масштабов.

Ранее о необходимости решения проблем с онкологией заявлял в послании к Федеральному собранию Владимир Путин. Президент России уверен, что каждый россиянин должен раз в год проходить полное диагностическое обследование.