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В Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда

16 Ноября 2018 в 15:26
В Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда

Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень опасности по Московскому региону из-за ожидающегося гололеда в субботу. Синоптики ожидают, что погодные условия ухудшатся с девяти часов утра.

Специалисты ведомства также рассказали, что в предстоящие выходные будет снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет держаться на минусовых отметках, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов рассказал, что не осуждает новые правила Росавтодора, разрешающие укладку асфальта даже в снег и дождь.

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