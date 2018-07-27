В Подмосковье обустроят множество парков

Обустройство новых парков в Подмосковье пообещал губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом он сообщил в ходе традиционного прямого эфира на телеканале «360°».

Новые парковые зоны в ближайшее время будут открыты в Подмосковье. В списке претендентов на обладание новыми зонами отдыха – Королев, Ивантеевка, Павловский Посад, Жуковский, Красногорск и другие города.

Уже завершено восстановление и обустройство парка культуры и отдыха «Пехорка» в городском округе Балашиха. Как отметил Воробьёв, которого цитирует сайт «Подмосковье сегодня», парк в течение нескольких десятилетий находился в запущенном состоянии. Сейчас каждые выходные дни в «Пехорку» приходят отдохнуть порядка 10 тысяч жителей из близлежащих домой.

Напомним, уже пятый год в Подмосковье реализуется областная программа «Парки Подмосковья». За это время было создано около 70 новых мест для отдыха от городского шума, занятий спортом и семейных прогулок.