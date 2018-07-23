В Подмосковье обещали искоренить борщевик к концу лета

Борьба с борщевиком в подмосковном городе Истра будет завершена к концу августа. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дунаев в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Чиновник отметил, что запрос на борьбу с этим вредоносным растением от жителей региона высок. Он привёл данные о том, что борщевик занимает более 238 гектаров в городе.

Добавим, Дунаев заметил, что в регионе поддерживают идею штрафовать собственников, которые не ведут борьбу с этим сорняком на собственной территории.