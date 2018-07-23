Понедельник
23 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

В Подмосковье обещали искоренить борщевик к концу лета

23 Июля 2018 в 18:56
В Подмосковье обещали искоренить борщевик к концу лета

Борьба с борщевиком в подмосковном городе Истра будет завершена к концу августа. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Дунаев в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Чиновник отметил, что запрос на борьбу с этим вредоносным растением от жителей региона высок. Он привёл данные о том, что борщевик занимает более 238 гектаров в городе.

Добавим, Дунаев заметил, что в регионе поддерживают идею штрафовать собственников, которые не ведут борьбу с этим сорняком на собственной территории.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.