В Подмосковье незрячие смогут самостоятельно голосовать на выборах

Мособлизбирком подготовил трафареты для самостоятельного голосования незрячих людей. Как сообщил АГН «Москва» секретарь областного избиркома Игорь Кудрявин, более 300 трафаретов доставят в территориальные избирательные комиссии Подмосковья к выборам президента России 18 марта.

В трафаретах для самостоятельного заполнения бюллетеня, использован шрифт Брайля. Подобные приспособления для людей с ограничением по зрению, будут доступны на 44 избирательных участках Московской области, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».