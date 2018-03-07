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В Подмосковье незрячие смогут самостоятельно голосовать на выборах

7 Марта 2018 в 10:41
В Подмосковье незрячие смогут самостоятельно голосовать на выборах

Мособлизбирком подготовил трафареты для самостоятельного голосования незрячих людей. Как сообщил АГН «Москва» секретарь областного избиркома Игорь Кудрявин, более 300 трафаретов доставят в территориальные избирательные комиссии Подмосковья к выборам президента России 18 марта.

В трафаретах для самостоятельного заполнения бюллетеня, использован шрифт Брайля. Подобные приспособления для людей с ограничением по зрению, будут доступны на 44 избирательных участках Московской области, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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