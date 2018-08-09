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В Подмосковье ищут девочку, сбежавшую из дома неделю назад

9 Августа 2018 в 19:43
В Подмосковье ищут девочку, сбежавшую из дома неделю назад

В Московской области до сих пор не могут найти 14-летнюю Фотимахон Каримову, которая убежала из дома 3 августа в Щёлкове. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», в поисках принимают участие полиция, родственники, а также активисты отряда «Лиза Алерт». Подруги беглянки говорят, что она ушла из дома после ссоры с родителями.

Несовершеннолетней на вид около 14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Одета она во всё розовое - футболку, лосины и кеды. Девочка носит очки.

В случае, если вы знаете что-то о пропавшей, просят сообщать по телефону щёдковской полиции: 8 (496) 566-97-03 (Дежурная часть). А также можно звонить на номер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8 (926) 001-55-35 (отвечает Юлия).

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