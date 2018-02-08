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В Подмосковье нашли «припаркованного» около детсада оленя

8 Февраля 2018 в 14:32
В Подмосковье нашли «припаркованного» около детсада оленя

В подмосковном городе Долгопрудный местные жители обнаружили оленя, привязанного к решетке детского сада, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Они предположили, что таким образом владелец животного подошел к решению проблемы дорожных пробок. Фото «припаркованного» оленя сразу выложили в социальные сети.

«Ближайший детский сад кардинально решил проблему с пробками», — заметила местная жительница в комментарии к фото в Facebook.

Впоследствии оказалось, что хозяина оленя и его питомца пригласили в детсад для фотосессии. 

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