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В Подмосковье нашли новый способ парковки автомобилей

8 Февраля 2018 в 16:22
В Подмосковье нашли новый способ парковки автомобилей

Снежные сугробы осложнили жизнь владельцам автомобилей. Однако находчивые жители Подмосковья нашли выход из ситуации: многие начали парковать свои машины прямо на снежных кучах. Такой метод получил в народе название — «царь горы», пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Креативные автолюбители были найдены в Одинцове: там есть дворы, куда заехать легко, а найти место для машины, особенно в такую погоду, сложно. Аналогичное решение проблемы нашли и в Долгопрудном. Как отмечают местные жители, один автомобилист паркуется таким способом каждую зиму, чем экономит место для соседей. 

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