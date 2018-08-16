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В Подмосковье накануне выпало до 80% месячной нормы осадков

16 Августа 2018 в 10:23
В Подмосковье накануне выпало до 80% месячной нормы осадков

Накануне в Подмосковье выпало до 80% августовской нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на центр погоды «Фобос». Синоптики подчёркивают, что больше всего осадков 15 августа зафиксировано в Можайске – там выпали рекордные 60 мм.

Что касается российской столицы, то во время обрушившегося на Москву вчера ливня, в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, подчёркивает RT.

Между тем, сайт «Подмосковье Сегодня» напоминает, что в столичном регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. Он объявлен из-за ветра, дождя, а также высокой вероятности возникновения пожаров.

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