В Подмосковье накануне выпало до 80% месячной нормы осадков

Накануне в Подмосковье выпало до 80% августовской нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на центр погоды «Фобос». Синоптики подчёркивают, что больше всего осадков 15 августа зафиксировано в Можайске – там выпали рекордные 60 мм.

Что касается российской столицы, то во время обрушившегося на Москву вчера ливня, в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, подчёркивает RT.

Между тем, сайт «Подмосковье Сегодня» напоминает, что в столичном регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. Он объявлен из-за ветра, дождя, а также высокой вероятности возникновения пожаров.