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На дорогах Подмосковья камер видеофиксации станет гораздо больше

23 Ноября 2018 в 18:59
На дорогах Подмосковья камер видеофиксации станет гораздо больше
ФОТО: РИА Новости/Леся Полякова

Число камер фото- и видеофиксации на дорогах Московской области необходимо увеличить в два – три раза, пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зампреда областного правительства Игоря Трескова.

Сейчас на областных дорогах установлено более 1,2 тысячи камер. Только за третий квартал текущего года с их помощью удалось зафиксировать нарушения на 1,2 миллиарда рублей.

Ранее НСН сообщила, что Центр организации дорожного движение в Москве раскрыл информацию о камерах-муляжах видеофиксации нарушений ПДД. Из 900 видеофиксаторов, которые установлены в российской столице, до 20% - ненастоящие. Такие устройства ничем не отличаются по внешнему виду от настоящих и имеют ряд преимуществ. Они не подключены к электросетям, поэтому не требуют дополнительных расходов. Кроме того, их удобно переставлять в другие места в зависимости от необходимости. При этом муляжи имеют излучение, на которое реагируют радары-детекторы в машинах, что заставляет водителей быть внимательнее на дороге.

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