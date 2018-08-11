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В Подмосковье микроавтобус с детьми попал в ДТП из-за смерти водителя

11 Августа 2018 в 12:45
В Подмосковье микроавтобус с детьми попал в ДТП из-за смерти водителя

В Московской области попал в аварию микроавтобус, перевозивший детей. ДТП произошло в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

Отмечается, что микроавтобус выехал из пансионата «Бекасово» и вскоре съехал в кювет. Причиной ДТП стала внезапная смерть водителя транспортного средства. В полиции заявили, что смерть шофера с ДПТ никак не связана.

В результате происшествия пострадали шестеро несовершеннолетних. Всем детям оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает. Обстоятельства аварии выясняются, пишет Газета.ру

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