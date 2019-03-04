В Подмосковье к Масленице испекут блин-гигант

Жители Подмосковья отметят Масленицу с размахом. Так, в Солнечногорске 9 марта пройдут массовые народные гуляния «Широкая Масленица». Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в комитете по туризму Московской области.

Там подчеркнули, что все желающие смогут посетить в этот день ярмарку, выставку работ местных ремесленников, поучаствовать в штурме снежного городка и создании арт-объекта «Прощай, Зима! Прощай, обида!». Также в рамках праздника пройдёт мастер-класс по блинопечению. К слову, в его рамках будет испечен гигантский блин, диаметр которого будет не меньше одного метра. Кроме того, по словам организаторов, в рамках акции «Блин для любимой» каждый мужчина при помощи главного масленичного угощения сможет сделать оригинальное признание в любви своей второй половинке.

Между тем, ранее стало известно, что большинство россиян в качестве начинки к блинам в Масленичную неделю предпочитает сметану. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, за этот вид лакомства проголосовали 50% респондентов. На втором месте по популярности варенье и джем — 33%, на третьем — сгущёнка и творог — 23%.

Как разнообразить меню традиционного русского празднования и не навредить здоровью, в беседе с НСН рассказала врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова. Она посоветовала выбирать для блинных начинок натуральные продукты.