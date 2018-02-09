Пятница
09 февраля
USD 57.67
EUR 70.77
Горячие новости

В Подмосковье из-за газового баллона произошло ЧП

9 Февраля 2018 в 00:35
В Подмосковье из-за газового баллона произошло ЧП

5 человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Московской области, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По предварительным данным, в одной из хозяйственных построек в деревне Торбеево взорвался газовый баллон.

Все пострадавшие госпитализированы, погибших нет.

По данным источника, взрыв произошел на скотобойной ферме, причиной взрыва явилось нарушение техники безопасности на эксплуатации газового баллона.

Торбеево — деревня в Ступинском районе Московской области в составе Семёновского сельского поселения (до 2006 года входила в Ивановский сельский округ). На 2015 год Торбеево 2 улицы, 3 проезда и 4 садовых товарищества. Торбеево расположено на западе центральной части района, на р. Заполенке - левом притоке реки Лопасня.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.