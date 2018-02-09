В Подмосковье из-за газового баллона произошло ЧП

5 человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Московской области, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По предварительным данным, в одной из хозяйственных построек в деревне Торбеево взорвался газовый баллон.

Все пострадавшие госпитализированы, погибших нет.

По данным источника, взрыв произошел на скотобойной ферме, причиной взрыва явилось нарушение техники безопасности на эксплуатации газового баллона.

Торбеево — деревня в Ступинском районе Московской области в составе Семёновского сельского поселения (до 2006 года входила в Ивановский сельский округ). На 2015 год Торбеево 2 улицы, 3 проезда и 4 садовых товарищества. Торбеево расположено на западе центральной части района, на р. Заполенке - левом притоке реки Лопасня.



