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В Подмосковье ищут родственников пациента, который пожаловался на пытки

26 Марта 2019 в 22:37
В Подмосковье ищут родственников пациента, который пожаловался на пытки

В неврологическом отделении больницы села Речицы Раменского района уже две недели лежит неизвестный мужчина, предположительно 55-летний Сергей, который не может ходить и самостоятельно принимать пищу. Местные жители ведут розыск его родственников, которые могли бы обеспечить ему необходимый уход.

Утверждается, что в Раменском у него живут дети, с которыми он не общается, и что работал дворником в школе № 21.

Те, кто видел мужчину при поступлении в больницу, говорят, что он был хорошо одет и на бомжа не похож, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина угнал вездеход, принадлежащий поисковому отряду «Лиза Алерт», в Пушкинском районе Московской области. Автомобиль удалось найти через несколько часов в населенном пункте Комягино, рядом с которым происходит обучение добровольцев по методикам отряда. Представители поискового отряда рассказали, что пьяный житель Пушкинского района решил покататься на крупном автомобиле, однако не смог справиться с управлением и уехал недалеко. Правоохранители нашли вора по горячим следам.

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