В Почаевской лавре обвинили Киев в стремлении уничтожить монашество

Отъем зданий Почаевской лавры, затеянный украинской властью, говорит о взятом ею курсе на уничтожение монашества на территории Западной Украины. Так отреагировали на решение Минюста Украины в Свято-Успенской Почаевской лавре.

«Вынуждены констатировать, что в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории Западной Украины», — говорится в заявлении на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры.



Накануне Минюст Украины отменил решение о передаче УПЦ МП здания Свято-Успенской Почаевской лавры, переданных ей в 2003 году. Теперь стоит вопрос о месте проживания 200 монахов и 50 послушников.

Замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов ранее назвал отмену передачи лавры «давлением на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы». Он добавил, что власти страны могут только силой выгнать священников и монахов из сооружений, пишет «Интерфакс».

Протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с НСН назвал действия украинских властей подлыми, а уголовное дело о неправомерном передаче лавры «сфальсифицированным». Священнослужитель не исключил, что Киево-Печерская лавра также «находится под ударом».