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В Пхенчхане погашен Олимпийский огонь. Бах объявил Игры закрытыми

25 Февраля 2018 в 15:51
В Пхенчхане погашен Олимпийский огонь. Бах объявил Игры закрытыми

XXIII зимние Олимпийские игры официально завершились. В южнокорейском Пхенчхане 25 февраля прошла церемония закрытия, в ходе которой был погашен Олимпийский огонь.

Игры стартовали 9 февраля. Как заявил с трибуны президент МОК Томас Бах, за 17 дней Олимпиады весь мир увидел, как спорт объединяет людей и помогает «строить мосты».

«МОК будет продолжать олимпийский диалог даже после того, как мы погасим олимпийский огонь. Мы руководствуемся нашей верой в будущее. Эти Игры показали многое, они обращены к молодому поколению», - заявил Бах.

Он добавил, что Олимпийские игры – это Игры новых горизонтов, а после поблагодарил спортсменов за честную игру.

Зимние Игры в Пхенчхане поставили рекорд по количеству участников. Всего в них выступили 2925 спортсменов из 92 стран. Россияне участвовали в ОИ под нейтральным флагом. В копилке олимпийских атлетов из России по итогам Игр оказалось 17 медалей – 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых, пишет ТАСС.

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