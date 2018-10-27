В Питтсбурге при нападении на синагогу погибли восемь человек

В американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) неизвестный расстрелял посетителей синагоги. Нападение произошло в субботу, 27 октября, в синагоге в районе Сквиррел Хилл была, сообщают СМИ.

По данным полиции, преступник стрелял из автомата. На место ЧП прибыли наряды полиции, которые сразу попали под обстрел и были вынуждены укрыться за машинами. Трое стражей порядка получили ранения.

Жертвами нападения стали восемь человек. Точное число пострадавших устанавливается. В полиции отметили, что народу в синагоге было много, люди собрались на субботнюю службу.

Стрелявший по людям мужчина уже задержан. Он сам сдался властям. Его имя пока не раскрывается, пишет РИА Новости.