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В ПФР уточнили, кто имеет право на социальную пенсию по старости

10 Ноября 2018 в 10:18
В ПФР уточнили, кто имеет право на социальную пенсию по старости

Работающие пенсионеры не получают социальную пенсию по старости и не должны иметь эти выплаты по действующему закону. Такие сведения сообщили журналистам в Пенсионном фонде РФ.

«Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению - пункт 5 статьи 11 166-ФЗ», - заявили ТАСС в пресс-службе ПФР.

Так, социальная пенсия по старости устанавливается гражданам, которые не работали или не заработали полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии. Средний размер социальной пенсии по старости составляет порядка 9 тысяч рублей. В период, когда пенсионер работает и подлежит обязательному пенсионному страхованию, пенсия ему не выплачивается.

В России порядка 3,2 млн человек в возрасте старше 60-65 лет получают социальную пенсию.

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