В ПФР объяснили отказ от выплат страховой пенсии некоторым гражданам

В Пенсионном фонде России объяснили отказ от выплат страховой пенсии по старости некоторым россиянам. Как сказали в ПФР, это происходило из-за нехватки баллов или стажа работы. В то же время в Пенсионном фонде подчеркнули, что выплата социальной пенсии, которая назначалась вместо страховой, начинается на пять лет позже (для женщин – в 60, для мужчин – в 65), сообщает Ura.ru .

Таким образом, в Пенсионном фонде подтвердили слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который ранее заявил о существующей проблеме, сообщает РЕН ТВ .