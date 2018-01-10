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В ПФР объяснили отказ от выплат страховой пенсии некоторым гражданам

10 Января 2018 в 10:25
В ПФР объяснили отказ от выплат страховой пенсии некоторым гражданам

В Пенсионном фонде России объяснили отказ от выплат страховой пенсии по старости некоторым россиянам. Как сказали в ПФР, это происходило из-за нехватки баллов или стажа работы. В то же время в Пенсионном фонде подчеркнули, что выплата социальной пенсии, которая назначалась вместо страховой, начинается на пять лет позже (для женщин – в 60, для мужчин – в 65), сообщает Ura.ru.

Таким образом, в Пенсионном фонде подтвердили слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который ранее заявил о существующей проблеме, сообщает РЕН ТВ.

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