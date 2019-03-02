В Петербурге высадят 8 миллионов цветов

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Нынешней весной планируется озеленить северную столицу. В Санкт-Петербурге высадят 6000 деревьев, 90 000 кустарников и восемь миллионов цветов. Такое заявление во время посещения нового тепличного комплекса садово-паркового предприятия «Пушкинское» сделал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Александр Беглов.

Благодаря новым технологиям «Пушкинского» садоводы Петербурга смогут уже в этом году использовать рассаду предприятия в проектах по озеленению северной столицы. Цветами и кустарниками будут оформлены въезды в город, Кронштадт, который отпразднует 315-летие. Тематические растительные композиции будут посвящены и Году театра в России.

Александр Беглов поручил столичному комитету по благоустройству учесть мнение граждан при подготовке зеленого оформления города на Неве.

«Теперь у нас есть все возможности, чтобы наращивать производство "домашней" рассады. Наша задача - в течение трех лет ликвидировать ее дефицит. Нельзя, чтобы деньги уходили из города. Мы будем поддерживать своего производителя, возрождать знаменитые ленинградские питомники», – отметил Беглов.

Врио губернатора Александр Беглов поручил также разработать проекты по развитию теплиц в Санкт-Петербурге и предложил мощности «Пушкинского» использовать в качестве образовательной базы для флористов и садоводов.

Всего в современном тепличном комплексе садово-паркового предприятия «Пушкинское» планируется выращивать около 40 видов цветов, которые будут украшать Пушкинский, Фрунзенский, Московский и Колпинский районы Петербурга.