В Петербурге в ДТП серьезно пострадали дети

Петербургские врачи спасают жизни двух детей частного извозчика, попавшего в тяжелую аварию на углу Богатырского проспекта и Яхтенной улицы. Как стало известно «Фонтанке», ВАЗ, на заднем сиденье которого находились дети, столкнулся с двумя иномарками.

6-летнего мальчика от удара выбросило через лобовое стекло. Он госпитализирован в детскую больницу №19 имени Раухфуса и находится в состоянии комы. У него множественные переломы и повреждения внутренних органов.

4-летняя пассажирка тоже была непристегнута. Она осталась в салоне и при ударе получила менее серьезные, но тоже тяжелые повреждения. Девочку доставили в детскую больницу №2.

Полиция ведет проверку обстоятельств ДТП. По её итогам будет принято процессуальное решение.