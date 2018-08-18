В Петербурге столкнулись внедорожник и автобус

На Пулковском шоссе северной столицы столкнулись внедорожник «Mercedes-Benz» и междугородный рейсовый автобус, следовавший по маршруте «Санкт-Петербург – Псков».

От удара рейсовый автобус выбросило на обочину и он врезался в дерево, передает 78.ru.

Известно, что в ДТП пострадала 46-летняя водитель «Mercedes». Ей понадобилась помощь медиков. Состояние здоровья пассажиров автобуса проверяется.

Пулковское шоссе — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Соединяет площадь Победы (Средняя Рогатка) и Киевское шоссе (южнее Пулкова). Протяжённость — более 11 километров.