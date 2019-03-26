В Петербурге стали жить дольше

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни петербуржцев до 76 лет, что на три года больше среднероссийского показателя. Достигнуть этого позволила высокотехнологичная медпомощь и реализация различных программ.

В северной столице фиксируются низкие показатели младенческой и материнской смертности, передает НТВ.

Александр Беглов для продолжения достигнутой динамики потребовал ввести в эксплуатацию недостроенные медцентры и призвал ликвидировать очереди в уже существующих поликлиниках. Кроме того, планируется увеличить штат медиков-специалистов. Он также предложил сосредоточить усилия на профилактике и предупреждении заболеваний.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России увеличилась в 2018 году. Согласно данным ведомства, в среднем жители страны стали жить более 73 лет, в то время как годом ранее эта цифра составляла 72,6 года.

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева напомнила, что приоритетная задача российского правительства — увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН высказал мнение, что продолжительность жизни в Москве поднимают горцы.