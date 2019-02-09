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В Петербурге снег на выходных вышли убирать чиновники

9 Февраля 2019 в 12:53
В Петербурге снег на выходных вышли убирать чиновники

После многочисленных жалоб горожан на плохую уборку снега и льда в северной столице администрация Санкт-Петербурга объявила субботник для сотрудников. Чиновники вышли на борьбу с последствиями снегопадов, сообщили в аппарате губернатора.

«В Санкт-Петербурге объявлен субботник для государственных служащих по уборке тротуаров и иных территорий от снега и наледи. На субботник с утра приглашены сотрудники комитетов городской администрации, подведомственных учреждений», - цитирует сообщение администрации Санкт-Петербурга РИА «Новости».

Врио губернатора Александр Беглов провел в субботу совещание по уборке города. По официальным данным, в пятницу в Петербурге для уборки снега и льда было задействовано почти 9 тысяч дворников и 1900 кровельщиков. Александр Беглов поручил максимально оперативно засыпать песком тротуары, наиболее оживленные места около социальных учреждений и скопления туристов. Обсуждался вопрос о применении реагентов. Врио губернатора отметил, что убранный снег не должен оказаться в реках и каналах.

Ранее на одном из совещаний Александр Беглов поручил «награждать» за некачественную уборку снега глав районов «лопатой Беглова» и быть готовыми лично расчищать тротуары.

 

 

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