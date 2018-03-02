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В Петербурге прозошла перестрелка

2 Марта 2018 в 01:00
В Петербурге прозошла перестрелка

Один человек убит, еще один ранен в результате стрельбы на севере Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник в полиции сообщил, что в 22:46 четверга сотрудник автозаправки на улице Сикейроса сообщил о выстрелах, а на улице увидел два тела и вызвал «скорую помощь».

Улица Сикейроса — улица в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Энгельса до проспекта Художников. Названа в 1974 году в честь мексиканского художника и коммуниста Хосе Давида Сикейроса. Фактически улица появилась в 1977 году. Застраивалась с 1978 по 1982 год. Ближайшая станция метро — «Озерки».  

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