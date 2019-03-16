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В Петербурге простятся с епископом Царскосельским Маркеллом

16 Марта 2019 в 00:09
В Петербурге простятся с епископом Царскосельским Маркеллом

Сегодня в 11:30 в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры состоится отпевание настоятеля Феодоровского государева собора в Царском селе, викария Санкт-Петербургской епархии епископа Царскосельского Маркелла (Ветрова). Чин отпевания совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Похороны пройдут на Никольском кладбище монастыря.

Епископ скончался в ночь на 14 марта 2019 года, на 67-м году жизни, после продолжительной болезни.

«Будучи викарием Санкт-Петербургской епархии, Преосвященный Маркелл стремился с усердием и ответственностью совершать архипастырские труды, заботился о распространении евангельской вести среди современников, старался утверждать чад церковных в вере и благочестии, чем снискал искреннюю любовь клириков и паствы», отметился в соболезновании Патриарх Кирилл.


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