Суббота
16 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

В Петербурге при обрушении перекрытий в вузе жертв нет

16 Февраля 2019 в 19:33
В Петербурге при обрушении перекрытий в вузе жертв нет

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга информирует о том, что в результате обрушения перекрытий в национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики обошлось без жертв.

Ранее стало известно, что в момент, когда с пятого по второй этаж рухнули перекрытия, в здании НИУ ИТМО занятий не было. Из вуза выведены 60 человек.

Причиной инцидента специалисты экстренных служб называют несоблюдение технических регламентов при проведении ремонтных работ.

На место событий сразу выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.