В Петербурге при обрушении перекрытий в вузе жертв нет

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга информирует о том, что в результате обрушения перекрытий в национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики обошлось без жертв.

Ранее стало известно, что в момент, когда с пятого по второй этаж рухнули перекрытия, в здании НИУ ИТМО занятий не было. Из вуза выведены 60 человек.

Причиной инцидента специалисты экстренных служб называют несоблюдение технических регламентов при проведении ремонтных работ.

На место событий сразу выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.