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В Петербурге оштрафовали православный приход

8 Августа 2018 в 20:58
В Петербурге оштрафовали православный приход

Государственная административно-техническая инспекция по Санкт-Петербургу оштрафовала на 300 тысяч рублей приход Свято-Троицкого собора в Колпино за незаконное строительство торгового павильона площадью 25 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».

Причиной наказания священнослужителей стало самовольное производство работ, неисполнение обязанностей по получению ордера до начала строительства и другие нарушения.

О дальнейшей судьбе постройки в ГАТИ не сообщили.

Свято-Троицкий собор — строящийся православный храм в г. Колпино (Санкт-Петербург), на берегу рекиИ жоры. Является преемником одноимённого разрушенного в 1958 году собора, находившегося в другом месте.

Храм относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, является центром Колпинского благочиннического округа. Настоятель — протоиерей Александр Селиванов.

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