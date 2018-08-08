В Петербурге оштрафовали православный приход

Государственная административно-техническая инспекция по Санкт-Петербургу оштрафовала на 300 тысяч рублей приход Свято-Троицкого собора в Колпино за незаконное строительство торгового павильона площадью 25 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».

Причиной наказания священнослужителей стало самовольное производство работ, неисполнение обязанностей по получению ордера до начала строительства и другие нарушения.

О дальнейшей судьбе постройки в ГАТИ не сообщили.

Свято-Троицкий собор — строящийся православный храм в г. Колпино (Санкт-Петербург), на берегу рекиИ жоры. Является преемником одноимённого разрушенного в 1958 году собора, находившегося в другом месте.

Храм относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, является центром Колпинского благочиннического округа. Настоятель — протоиерей Александр Селиванов.