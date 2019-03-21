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В Петербурге из-за сообщений о минировании закрыли Боткинскую больницу

21 Марта 2019 в 10:30
В Петербурге из-за сообщений о минировании закрыли Боткинскую больницу

Более десяти школ, вузов и больниц эвакуированы в Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании. Информация о возможных взрывах поступила в социальные учреждения по электронной почте.

В школах нескольких районов, а архитектурно-строительном университете объявлена эвакуация. Кроме того, не впускают посетителей в Боткинскую больницу и 2-ю горбольницу в Учебном переулке, сообщает «Фонтанка».

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в Петербурге, а также в Москве и Подмосковье начали поступать с января 2019 года.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в эфире НСН заявил, что прекратить волну ложных минирований поможет ликвидация черного рынка сим-карт.

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