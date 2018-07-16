В Петербурге чуть не сгорел Шалаш Ленина

Пожар под Сестрорецком произошел недалеко от Шалаша Ленина.

Очевидцы сообщают, что в тушении принимали участие несколько пожарных расчетов и вертолет МЧС.

На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как вертолет забирает воду из залива и снова улетает к месту возгорания, передает «Петербургский дневник».

Шалаш Ленина — музейный комплекс в Сестрорецке, посвящённый событиям лета 1917 года, когда Ленин и Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде. Памятник «Шалаш» (архитектор А. И. Гегелло) открыт 90 лет назад - 15 июля 1928 года.



