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В Петербурге чуть не сгорел Шалаш Ленина

16 Июля 2018 в 23:13
В Петербурге чуть не сгорел Шалаш Ленина

Пожар под Сестрорецком произошел недалеко от Шалаша Ленина.

Очевидцы сообщают, что в тушении принимали участие несколько пожарных расчетов и вертолет МЧС.

На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как вертолет забирает воду из залива и снова улетает к месту возгорания, передает «Петербургский дневник». 

Шалаш Ленина — музейный комплекс в Сестрорецке, посвящённый событиям лета 1917 года, когда Ленин и Зиновьев скрывались от ареста по ордеру, выданному Временным правительством в связи с обвинениями в организации июльских беспорядков в Петрограде. Памятник «Шалаш» (архитектор А. И. Гегелло) открыт 90 лет назад - 15 июля 1928 года.


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