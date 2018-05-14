В Петербурге арестована дочь главы Ростехнадзора, у которого обнаружили мешки денег

В Санкт-Петербурге решением суда отправлена под арест дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, которого обвиняют в хищении более чем 4,7 миллиардов рублей. Елену Слабикову подозревают в причастности к мошенническим схемам отца, передает Ura.ru.

По словам арестованной, она ничего не знала о какой-либо преступной деятельности отца.

Ранее 11 мая в Санкт-Петербурге был арестован глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, сообщает RT. Во время обыска в его доме следователи обнаружили мешки с деньгами, а также десятки украшений и элитных часов.

По данным следствия, Слабиков занимался покровительством компаний, избавляя их от различных проверок и помогая попасть в реестр саморегулируемых организаций.