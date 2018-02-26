В Петербурге активиста арестовали на 25 суток за демонстрацию желтой уточки

25 суток ареста получил за демонстрацию из окна квартиры надувной желтой утки активист петербургского молодежного движения «Весна» Артем Гончаренко. Об этом сообщает «Закс.ру».

По мнению суда, молодой человек 28 января принял участие в акции «Забастовка избирателей, которая прошла в Петербурге и других городах России, «с целью публичного выражения своего мнения» и одновременно организовал акцию из окна квартиры четвертого этажа соседнего здания, а именно демонстрировал надувную желтую утку, рядом с которой находились флаг движения «Весна» и плакат «Полиция ждет нас».

Как рассказала изданию адвокат Гончаренко, в протоколе задержания указано, что активист выкрикивал из окна лозунги о Путине и «Однополые браки лучше коррупции!». Защита активиста намерена обжаловать его арест.