Понедельник
26 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

В Петербурге активиста арестовали на 25 суток за демонстрацию желтой уточки

26 Февраля 2018 в 18:26
В Петербурге активиста арестовали на 25 суток за демонстрацию желтой уточки

25 суток ареста получил за демонстрацию из окна квартиры надувной желтой утки активист петербургского молодежного движения «Весна» Артем Гончаренко. Об этом сообщает «Закс.ру».

По мнению суда, молодой человек 28 января принял участие в акции «Забастовка избирателей, которая прошла в Петербурге и других городах России,  «с целью публичного выражения своего мнения» и одновременно организовал акцию из окна квартиры четвертого этажа соседнего здания, а именно демонстрировал надувную желтую утку, рядом с которой находились флаг движения «Весна» и плакат «Полиция ждет нас».

Как рассказала изданию адвокат Гончаренко, в протоколе задержания указано, что активист выкрикивал из окна лозунги о Путине и «Однополые браки лучше коррупции!». Защита активиста намерена обжаловать его арест.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.